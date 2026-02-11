Cesena, quale futuro per Fusco? Servono idee e progetti per convincerlo a restare

Quale futuro attende il direttore sportivo Filippo Fusco al Cesena. Il dirigente infatti è in scadenza a fine stagione e al momento non sembra intenzionato a prolungare il suo rapporto, non per questioni di stipendio o budget da investire, quanto di visione e progettualità per le prossime stagioni.

Lo riferisce il Corriere Romagna sottolineando come la proprietà per convincere Fusco a restare dovrà mettere sul piatto proposte e idee sulle quali lavorare insieme per un progetto che sia a medio-lungo raggio oltre che ricucire il rapporto di fiducia incrinato a causa dei ‘no’ e dei rinvii di gennaio sul mercato. Un confronto che dovrà essere occhi negli occhi, e non a distanza come finora spesso avvenuto, visto che in questi mesi Fusco ha contribuito a valorizzare il patrimonio societario (1,8 milioni di plusvalenza in appena sei mesi di valorizzazione di Blesa, i cartellini di Magni e Guidi presi a costo zero e ora già quotati).

I tanti, troppi, equivoci di gennaio se fatti sedimentare rischiano di creare scogli insormontabili e per questo, si legge sul quotidiano, il direttore generale Di Taranto è già al lavoro per ricucire, ma il segnale per un eventuale rinnovo deve arrivare da oltreoceano.