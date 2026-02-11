Ravenna, Cipriani: "Sono convinto che in un modo o nell'altro andremo in Serie B"

“Sono convinto che, in un modo o nell’altro, in Serie B ci andremo noi”. Il presidente del Ravenna Ignazio Cipriani è sicuro nell’intervista rilasciata al Corriere Romagna in occasione del suo trentottesimo compleanno: “Mi aspettavo che fossimo competitivi fin da subito perché è quello su cui abbiamo lavorato, creare una struttura e uno staff che avessero la mentalità giusta per puntare in alto. Siamo ambiziosi, non lo abbiamo mai nascosto”.

Spazio poi ai margini di crescita con la consapevolezza che potranno esserci ostacoli sul cammino, ma anche con la sicurezza che la squadra darà soddisfazioni a tutta la città: “Si può migliorare in tutto, ognuno di noi deve avere la motivazione di dare il massimo ogni giorno per questo progetto. - prosegue Cipriani sottolineando la necessità di coesione - Il pubblico ha un ruolo fondamentale, il Benelli pieno fa la differenza. L’entusiasmo è il vero carburante del Ravenna e non possiamo prescindere da questo sostegno”.

Cipriani poi si sofferma anche sul mercato invernale che ha portato giocatori importanti per la categoria: “Gli infortuni alla fine del girone d’andata di Okaka, Motti e Zagrè ci hanno penalizzato in modo significativo quando avremmo dovuto accelerare il passo. Ora coi nuovi arrivi di Viola, Fischnaller, Italeng, Bani e Poluzzi tornato in forma possiamo pensare di avere ancora questa possibilità”.