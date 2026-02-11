Lazio, Gigot torna a lavorare a Formello: il suo rientro avverrà tra fine febbraio e inizio marzo

Novità in casa Lazio dall'infermeria. Come testimoniato dal post pubblicato ieri sul suo profilo Instagram, Samuel Gigot è tornato a lavorare a Formello e ci ha tenuto a farlo sapere anche ai tifosi, commentando l'immagine con l'emoticon di una clessidra, che simboleggia il conto alla rovescia verso il rientro. Secondo il Corriere dello Sport, non c'è però una data, potrebbe avvenire a fine febbraio oppure a inizio marzo. Prima sarà necessario iniziare il ricondizionamento atletico.

A settembre si è operato alla caviglia, a gennaio non è stato possibile venderlo e così il club ha deciso di riprovarci in estate. l suo ingaggio è alto, visto che guadagna oltre 2 milioni di euro. Aveva richieste dalla Francia e quella è la soluzione più plausibile, sempre che riesca prima a rientrare e giocare qualche partita. Insieme a lui in palestra c'era pure Mattia Zaccagni, il cui stop ha complicato e non poco i piani del tecnico Maurizio Sarri.