Lazio, Taylor entusiasta: "Qui già mi diverto. Roma è bellissima e Sarri è un grande allenatore"

Primo gol con la maglia della Lazio per Kenneth Taylor, autore della rete del momentaneo raddoppio biancoceleste nella vittoria per 3-2 contro il Genoa.

L'olandese ha risposto alle domande dei media presenti nella zona mista dell'Olimpico. Queste le sue parole: "Sono molto felice, Isaksen mi ha fatto un assist perfetto. Una bella vittoria, buone sensazioni. Se preferisco giocare sulla destra o sulla sinistra? Non fa molto la differenza, destra o sinistra è uguale”.

Sullo stadio: “È bellissimo. Certo, avrei voluto festeggiare il mio primo gol con tutti i tifosi, spero possa accadere la prossima volta. Prime settimane a Roma, nuovi giocatori. Cosa ne penso? Credo che la squadra sia buona, i primi giorni stanno andando bene, mi diverto. Roma poi è una città bellissima, tutti hanno avuto per me una buona accoglienza. Sarri? È un grande allenatore".