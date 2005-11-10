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Lazio, Taylor: "Vittoria meritata, non era facile. Gattuso sta facendo un grande lavoro"

autore
Marco Pieracci
ieri alle 23:53Serie A
autore Marco Pieracci
24.10.2026 23:53Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida casalinga vinta per 2-1 sul Parma, sbloccata dal suo primo gol in questo campionato: "Era una partita difficile, nel primo tempo si difendevano molto bene ma penso che alla fine la vittoria sia stata meritata".

Com'è il tuo rapporto con Gattuso?
"Sta facendo un grande lavoro, ha costruito un grande gruppo col suo staff".

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