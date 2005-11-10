Lazio, Taylor: "Vittoria meritata, non era facile. Gattuso sta facendo un grande lavoro"
autore
Marco Pieracci
Marco Pieracci
ieri alle 23:53Serie A
autore Marco Pieracci
24.10.2026 23:53Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida casalinga vinta per 2-1 sul Parma, sbloccata dal suo primo gol in questo campionato: "Era una partita difficile, nel primo tempo si difendevano molto bene ma penso che alla fine la vittoria sia stata meritata".
Com'è il tuo rapporto con Gattuso?
"Sta facendo un grande lavoro, ha costruito un grande gruppo col suo staff".
Altre notizie Serie A
Oggi
00:45 Serie A
Anche il Sassuolo crolla davanti al Como. Aquilani voleva "ignoranza", Fabregas sollevato
00:30 Serie A
Sassuolo, Aquilani: "Sul secondo gol del Como incomprensione, chiamavo i cambi da 40 secondi"
00:26 Serie A
L'ex Inter Pasinato: "Si notano le assenze di De Vrij e Acerbi". E bacchetta la Fiorentina
00:15 Serie A
Napoli, Rafa Marin: "Parlo solo di calcio, tutti abbiamo visto cos'è successo sul 3-3 Roma"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi