Lazio, Taylor: "Vittoria meritata, non era facile. Gattuso sta facendo un grande lavoro"

Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida casalinga vinta per 2-1 sul Parma, sbloccata dal suo primo gol in questo campionato: "Era una partita difficile, nel primo tempo si difendevano molto bene ma penso che alla fine la vittoria sia stata meritata".

Com'è il tuo rapporto con Gattuso?

"Sta facendo un grande lavoro, ha costruito un grande gruppo col suo staff".