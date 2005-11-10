La Premier League pensa a Taylor per gennaio: la Lazio è pronta a fare muro

Kenneth Taylor ha un contratto valido con la Lazio fino al 2030 e un incentivo in denaro per ogni anno di permanenza nella Capitale. Il centrocampista biancoceleste sta crescendo a vista d'occhio con Gennaro Gattuso e il mercato bloccato di gennaio potrebbe indurre qualche club di Premier League o di un altro campionato a sferrare l'assalto all'ex Ajax, come riportato dal Corriere dello Sport.

Lotito pronto a fare muro

Dalle parti di Formello però si sa, non ci sono mai stati problemi a trattenere i calciatori, anche mandandoli talvolta a scadenza. La società ha intenzione di provare a trattenere uno dei pezzi pregiati della rosa di Gennaro Gattuso, anche se servirà essere ambiziosi per convincere Taylor. Fino a questo momento il primo posto è una garanzia, ma tra qualche mese le cose potrebbero cambiare.