Lazio, Taylor: "Spero di segnare questa sera, qui lo scorso anno siamo stati sfortunati"
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Antonino Sergi
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18.10.2026 20:00Serie A
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Intervistato prima della sfida contro la Juventus, ai microfoni di DAZN ha parlato il centrocampista Kenneth Taylor. "Dobbiamo mostrare le nostre qualità questa sera, lo scorso anno qui siamo stati anche un po' sfortunati in questo grande stadio. Spero di segnare stasera, spero di segnare il primo gol. Gioco un po' più basso ma comunque spero di far gol questa sera".
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