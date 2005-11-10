Lazio, Taylor: "Mandas decisivo. Il nostro obiettivo? Pensiamo alla prossima"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 23:24Serie A
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24.10.2026 23:24Serie A
Il centrocampista non fa voli pindarici nonostante il primo posto: "Noi abbiamo la testa solamente al match contro il Sassuolo".
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Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro il Parma: "Nel primo tempo è stato decisivo Mandas, nella ripresa abbiamo fatto le cose migliori e siamo usciti fuori".
Qual è l'obiettivo della Lazio?
"Andiamo step by step, l'importante è pensare alla prossima partita, noi pensiamo al Sassuolo e ci concentriamo su quello".
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