Lazio, Taylor: "Mandas decisivo. Il nostro obiettivo? Pensiamo alla prossima"

Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro il Parma: "Nel primo tempo è stato decisivo Mandas, nella ripresa abbiamo fatto le cose migliori e siamo usciti fuori".

Qual è l'obiettivo della Lazio?

"Andiamo step by step, l'importante è pensare alla prossima partita, noi pensiamo al Sassuolo e ci concentriamo su quello".