Lazio, terminata la prima parte di visite mediche per Kenneth Taylor
Kenneth Taylor è sempre più vicino a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. L'olandese, prelevato dall'Ajax per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, ha completato la prima parte delle visite mediche a Villa Mafalda e nelle prossime ore metterà nero su bianco il suo nuovo contratto.
L'olandese è il prescelto per raccogliere la pesante eredità di Matteo Guendouzi, col francese che nella giornata di ieri è volato a Istanbul per finalizzare il suo trasferimento al Fenerbahce, operazione che porterà nelle casse biancocelesti una cifra importante di 27 milioni di euro più ulteriori due di bonus futuri.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
