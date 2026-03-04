Lazio, tifosi riuniti a Ponte Milvio per sfilare verso l'Olimpico: "Estremo atto d'amore"
Nemmeno la possibilità di accedere alla finale di una competizione ferma i tifosi della Lazio dalla protesta che ormai da qualche settimana stanno portando avanti nei confronti della società e in particolare del presidente Claudio Lotito.
Anche questa sera, nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta in programma alle 21:00, i supporters biancocelesti hanno deciso di lasciare vuoto lo Stadio Olimpico e di non far sentire la propria vicinanza alla squadra.
Ciò nonostante i tifosi si sono riuniti sul Ponte Milvio, luogo simbolo del tifo laziale, e si apprestano a sfilare in direzione Olimpico, pur non entrandovi al suo interno. Tantissimi tifosi si sono già ritrovati nel luogo scelto per dare inizio alla carovana. In testa campeggia uno striscione con su scritto: "Estremo atto di amore".