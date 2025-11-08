Lazio, trattativa complessa per il rinnovo di Gila. L'Inter segue con interesse gli sviluppi

Recentemente il difensore della Lazio Mario Gila ha lasciato intendere che il suo futuro in maglia biancoceleste non è ancora scritto, aprendo implicitamente la porta a diversi scenari, incluso un possibile addio alla scadenza o persino prima. "Il rinnovo è qualcosa su cui rifletterò con calma: il mio contratto scade nel 2027, quindi c’è ancora tempo per decidere. Ne parlerò con i miei agenti" le parole dello spagnolo che hanno aperto il campanello d'allarme a Formello.

Secondo quanto riportato oggi da Il Tempo, tra i club che seguono con interesse il difensore figura anche l’Inter, che domani sera affronterà proprio la Lazio a San Siro nel big match dell’undicesima giornata di Serie A. I nerazzurri, si legge, avevano già manifestato un certo gradimento per Gila nelle ultime finestre di mercato, ma Claudio Lotito ha sempre rifiutato ogni proposta, considerandolo un elemento prezioso per il futuro della squadra.

A complicare ulteriormente il quadro c’è il fatto che il Real Madrid detiene ancora il 50% del cartellino del giocatore, un dettaglio che rende ogni trattativa particolarmente delicata. Proprio per questo motivo, la Lazio ha finora preferito non privarsene, nella speranza di poterne valorizzare il rendimento e aumentare il suo peso tecnico ed economico. Il club biancoceleste, però, non può ignorare i segnali che arrivano dal difensore e starebbe valutando una proposta di rinnovo tardiva per evitare di perderlo a parametro zero. Il quotidiano sottolinea tuttavia come la trattativa si presenti complessa e i prossimi mesi saranno decisivi per capire se Gila resterà a Roma o se il suo destino lo porterà altrove, magari proprio verso Milano.