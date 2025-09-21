Lazio, Zaccagni: "Ѐ la partita più importante della stagione, dobbiamo restare calmi"

Mattia Zaccagni, numero 10 e capitano della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del derby con la Roma: "Il derby è sempre la partita più importante della stagione, oggi dobbiamo dare tutto e cercare di fare punti. Noi vecchi abbiamo cercato di trasmettere il clima derby alla squadra, vogliamo dare soddisfazioni. L'ingrediente per vincere è mantenere la calma, proporre il nostro gioco a andare a segno".