Lazio, Zaccagni: "Ѐ la partita più importante della stagione, dobbiamo restare calmi"
TUTTO mercato WEB
Mattia Zaccagni, numero 10 e capitano della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del derby con la Roma: "Il derby è sempre la partita più importante della stagione, oggi dobbiamo dare tutto e cercare di fare punti. Noi vecchi abbiamo cercato di trasmettere il clima derby alla squadra, vogliamo dare soddisfazioni. L'ingrediente per vincere è mantenere la calma, proporre il nostro gioco a andare a segno".
