Di Francesco risponde a Mosti, Juve Stabia-Catanzaro termina 1-1
Finisce in parità la sfida fra Juve Stabia e Catanzaro, 1-1 il punteggio finale. Le Vespe passano in vantaggio dopo 18 minuti con Mosti, ma il Catanzaro non molla e nei minuti finali trova la rete del pari con Di Francesco.
SERIE B - 35ª GIORNATA
Sampdoria-Monza 0-3
5' Cutrone, 13' Caso, 85' Petagna
Bari-Venezia 0-2
20' e 45+2' Haps, 52' Adorante
Mantova-Avellino 0-2
63' Missori, 86' Favilli
Modena-Frosinone 1-2
41' Massolin (M), 52' e 60' Ghedjemis (F)
Spezia-Sudtirol 6-1
8' rig. Valoti (Sp), 20' Pecorino (Su), 25' Di Serio (Sp), 34' Beruatto, 70' Lapadula, 73' Sernicola, 82' Aurelio
Palermo-Cesena 2-0
9' e 71' Pohjanpalo
Juve Stabia-Catanzaro 1-1
18' Mosti (J), 88' Di Francesco (C)
Domenica 19 Aprile 2026
Ore 15.00 - Carrarese-Pescara
Ore 17.15 - Padova-Reggiana
Ore 19.30 - Empoli-Virtus Entella
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 75*
Monza 72*
Frosinone 72*
Palermo 68*
Catanzaro 56*
Modena 52
Juve Stabia 49*
Cesena 44*
Avellino 43*
Carrarese 42
Mantova 40
Sudtirol 40
Sampdoria 40*
Padova 37
Empoli 36
Virtus Entella 35
Bari 34
Reggiana 33
Spezia 33*
Pescara 32
* una gara in più