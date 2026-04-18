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Avellino, Ballardini: "Contento della vittoria, non della prestazione. Salvezza? Non ancora"

Avellino, Ballardini: "Contento della vittoria, non della prestazione. Salvezza? Non ancora"
© foto di Federico Serra
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:34Serie B
Daniel Uccellieri

Il tecnico dell'Avellino Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Prima Tivvù dopo la vittoria contro il Mantova. Queste le sue parole riportate da Tuttoavellino.it: "Il primo tempo abbiamo sofferto molto, il Mantova ha girato bene palla, soffrivamo a trovare equilibrio. Loro ci anticipavano sempre e arrivavano prima sulla palla. Avrebbero meritato il gol. Nel secondo tempo abbiamo avuto più equilibrio, poi abbiamo trovato due grandi gol, sono felice per Missori e Favilli. Ma è stata una gara in sofferenza, perdevamo il riferimento sugli avversari, ma arrivavamo sempre dopo. Meglio, certo, nel secondo tempo, quando le cose sono cambiate”.

Su Favilli: “Non c'è bisogno di dire tanto, era dispiaciuto, c'è allenare la condizione, poi il gioco, non è un ragazzo stupido, quel rigore sbagliato fa parte del percorso”.

Salvezza acquisita: “Per me no. Sono contento della vittoria, meno della prestazione, siamo stati premiati per la serietà, per il lavoro fatto, ma si va avanti e bisogna continuare così. Non si può staccare la spina, bisogna avere alta la concentrazione”.

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