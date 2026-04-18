Avellino, Ballardini: "Contento della vittoria, non della prestazione. Salvezza? Non ancora"

Il tecnico dell'Avellino Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Prima Tivvù dopo la vittoria contro il Mantova. Queste le sue parole riportate da Tuttoavellino.it: "Il primo tempo abbiamo sofferto molto, il Mantova ha girato bene palla, soffrivamo a trovare equilibrio. Loro ci anticipavano sempre e arrivavano prima sulla palla. Avrebbero meritato il gol. Nel secondo tempo abbiamo avuto più equilibrio, poi abbiamo trovato due grandi gol, sono felice per Missori e Favilli. Ma è stata una gara in sofferenza, perdevamo il riferimento sugli avversari, ma arrivavamo sempre dopo. Meglio, certo, nel secondo tempo, quando le cose sono cambiate”.

Su Favilli: “Non c'è bisogno di dire tanto, era dispiaciuto, c'è allenare la condizione, poi il gioco, non è un ragazzo stupido, quel rigore sbagliato fa parte del percorso”.

Salvezza acquisita: “Per me no. Sono contento della vittoria, meno della prestazione, siamo stati premiati per la serietà, per il lavoro fatto, ma si va avanti e bisogna continuare così. Non si può staccare la spina, bisogna avere alta la concentrazione”.