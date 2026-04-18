Serie A, classifica aggiornata: la Roma aggancia il Como, l'Atalanta saluta le speranze Champions

Roma e Atalanta non si fanno male. E nel big match del sabato sera della 33^ giornata all'Olimpico finisce 1-1, risultato che a conti fatti serve poco ad entrambe. Perché è vero che la Roma aggancia il Como al 5° posto, ma resta comunque a -2 dall'ultimo posto valido per la prossima Champions League. Con la Juventus che domani avrà un'occasione più unica che rara per allungare ulteriormente.

La classifica aggiornata di Serie A:

Inter 78 (33)

Napoli 66 (33)

Milan 63 (32)

Juventus 60 (32)

Como 58 (33)

Roma 58 (33)

Atalanta 54 (33)

Bologna 48 (32)

Lazio 47 (33)

Sassuolo 45 (33)

Udinese 43 (33)

Torino 39 (32)

Parma 39 (33)

Genoa 36 (32)

Fiorentina 35 (32)

Cagliari 33 (33)

Cremonese 27 (32)

Lecce 27 (32)

Verona 18 (32)

Pisa 18 (32)

Le partite della 33^ giornata di Serie A

Sassuolo-Como 2-1

Inter-Cagliari 3-0

Udinese-Parma 0-1

Napoli-Lazio 0-2

Roma-Atalanta 1-1

Domenica 19 aprile

Cremonese-Torino

Verona-Milan

Pisa-Genoa

Juventus-Bologna

Lunedì 20 aprile

Lecce-Fiorentina