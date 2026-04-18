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Juve Stabia-Catanzaro 1-1, le pagelle: Mosti segna solo gol bellissimi, Di Francesco si sblocca

Juve Stabia-Catanzaro 1-1, le pagelle: Mosti segna solo gol bellissimi, Di Francesco si sbloccaTUTTO mercato WEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Luca Esposito
Oggi alle 21:39Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Juve Stabia-Catanzaro 1-1

JUVE STABIA

Confente 6 – Mette i brividi ai tifosi con un intervento in due tempi: bravo e fortunato. Il Catanzaro lo grazia in due occasioni fallendo da distanza ravvicinatissima. Sbaglia una facile presa a 10 minuti dalla fine, ma anche in questo caso se la cava con affanno. Nulla può sulla rete del pari.

Giorgini 6 – E’ vero che mancava un mostro sacro per la categoria come Iemmello, ma nulla sminuisce la prova positiva da parte della retroguardia. Lui è stato il migliore. E non è una novità.

Diakitè 5,5 – Soffre un po’ nella parte centrale del primo tempo, con Pittarello e Alesi che lo mettono in difficoltà sfruttando rispettivamente fisicità e rapidità. Si riprende col passare dei minuti, ma stavolta non ha trasmesso sicurezza. Dal 71’ Varnier 6 - Con lui in campo una sola sconfitta. Dato che certifica la sua importanza.

Dalle Mura 6 – Sbroglia una situazione delicata allontanando un pallone vagante in area piccola con una scivolata eccellente. Ancora una volta conferma di essere un calciatore arruolabile.

Cacciamani 6 – C’è chi dice che il Torino sia già pronto a blindarlo per la prossima stagione, visto l’ottimo campionato disputato quest’anno a Castellammare. Solita spinta sulla corsia di competenza, sta migliorando anche in fase difensiva. Dall’85’ Ricciardi 5 - Spreca la chance del 2-0 e sul capovolgimento di fronte arriva il pareggio del Catanzaro.

Carissoni 6,5 – Si continua a parlare ancora troppo poco di un calciatore tatticamente intelligentissimo e che ha fatto le fortune della Juve Stabia sin dalla prima giornata. Un suo cross insidiosissimo non trova nessuno pronto alla deviazione vincente.

Correia 6,5 – E’ un calciatore vero, uno di quelli che sta confermando quanto scriviamo da sempre: un giocatore davvero forte non soffre il salto in avanti di categoria. Ringhia a tutto campo e merita un voto superiore alla sufficienza.

Pierobon 6 – Non è ancora al top della forma e si gestisce fisicamente per dosare le energie, questo gli fa perdere un po’ di qualità negli ultimi 25-30 metri. Ma ha dato tutto, come sempre. Dall’85’ Maistro 6 - 10 minuti, ma di discreta qualità. A un passo dal gol vittoria.

Mosti 7 – Quando segna non fa mai gol banali. Dribbling secco sul diretto marcatore e pallone all’angolino per il gol che restituisce serenità al popolo del Menti al termine di una settimana molto complessa. Semplicemente insostituibile.

Torrasi 5 – In questa seconda parte di stagione sta avendo diverse opportunità e Abate ha spesso parlato della sua crescita, tuttavia dà la sensazione di essere avulso dal gioco. Prende un giallo e viene sostituito. Dal 65’ Leone 6 - Non è al top. Ordinaria amministrazione.

Gabrielloni 5 – Il commento rischia di essere uguale a quello delle settimane precedenti: si impegna, ha l’alibi di giocare spesso spalle alla porta, ma negli ultimi 16 metri manca sempre qualcosa. Dal 65’ Okoro 5,5 - Un po' fumoso, ma riempie meglio l'area di rigore rispetto al compagno. Reclama per la mancata concessione di un penalty: situazione al limite.

Ignazio Abate 6 – Non era semplice, né scontato vincere e mettere in campo una squadra così carica dopo quanto accaduto in settimana. Ha gestito tutto alla perfezione, conquistando di fatto i playoff con tre giornate d’anticipo. Ma c’è da riflettere sull’ennesima rimonta subita in casa nel finale.

CATANZARO

Pigliacelli 6 – Prende gol sul palo di competenza, forse non vede partire il pallone e si tuffa con un attimo di ritardo. Su una situazione simile si esalta invece nel finale dicendo di no a un Maistro già pronto a esultare.

Cassandro 6 – Non molla mai e si conferma uno dei calciatori più importanti della rosa, un braccetto che spinge quasi come un esterno quando necessario proprio come richiede mister Aquilani.

Antonini 6– Difficile giudicare la sua partita, visto che alterna interventi molto importante a qualche errore da matita blu. Si immola e salva su Correia, poi rischia il rigore su Okoro prima di partecipare – forse involontariamente – alla rocambolesca azione che porta all’1-1. Dal 90' Bashi sv.

Brighenti 6 – Importante il suo rientro in campo, se la cava con grande esperienza.

Frosinini 6 – Non gioca una partita particolarmente brillante, ma è comunque carico e propositivo fino alla fine. Dall'80' Oudin 5,5 - Entra benino, ma spreca una buona occasione all'ultimo minuto calciando debolmente dal limite dell'area.

Pompetti 6 – Rientra a distanza di settimane e resta in campo quasi fino alla fine. E’ una delle buone notizie della serata, quando imposta dà sempre la sensazione di poter inventare qualcosa. Dall'85' Buglio sv.

Rispoli 5,5 – Tanto lavoro oscuro a cospetto dei bravi centrocampisti avversari. Si concede qualche pausa nell’arco dei 90 minuti e solo per questo non raggiunge la sufficienza.

Alesi 6 – Nel primo tempo è il più pericoloso in assoluto, nell’uno contro uno crea molte difficoltà a Diakitè. Va due volte vicino al gol e serve tanti assist ai compagni prima di un calo nella ripresa che spinge Aquilani a sostituirlo. Dall'85' Koffi sv.

Liberali 5 – Ha una grande occasione nel primo tempo, una sorta di rigore in movimento: pallone alto e tanti rimpianti. Da quel momento si spegne. Dall'80' Nuamah sv.

Di Francesco 6,5 - Non segnava da un anno e questo gol sa tanto di liberazione. C’è stata anche un pizzico di fortuna, ma quel che conta è la sostanza.

Pittarello 5,5 – Sembra ingeneroso non dare almeno un sei a un calciatore che dà sempre il 100% e che fa un lavoro sfiancante sul piano fisico. Ma proprio per questo a volte è poco lucido al momento del tiro in porta.

Alberto Aquilani 6 – Qualche assenza pesante poteva rappresentare un alibi, invece ha messo in campo una squadra come sempre organizzata e che, come capita a tutti al Menti, ha sofferto esclusivamente in avvio.

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