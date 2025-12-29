Le parole di Manna e aspettative che (finora) sono state disattese: anche Lang può salutare?

Giovanni Manna è stato molto chiaro: "I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno il fatto di vestire la maglia del Napoli". Fanno molto rumore queste parole pronunciate dal direttore sportivo del Napoli prima della gara contro la Cremonese vinta poi 2-0 dagli uomini di Antonio Conte. Pensieri che ci portano dritti al mercato che sta per iniziare con alcune uscite che potrebbero anche concretizzarsi. Una di queste potrebbe, condizionale d'obbligo, riguardare anche uno dei colpi in entrata della scorsa sessione estiva di trattative. Ovvero, Noah Lang.

Aspettativa disattese

Acquistato dal PSV lo scorso luglio per una cifra di 25 milioni di euro più due di bonus e un 10% da riconoscere ai biancorossi in caso di futura rivendita, l'esterno olandese non ha rispettato le aspettative. Proprio nel precedente club, il giocatore aveva realizzato 19 reti in due stagioni mentre nei tre anni trascorsi al Brugge i gol messi a segno sono stati ben 38. Una media lontana rispetto a quanto fatto vedere fin qui in azzurro.

Le statistiche in azzurro

Per ora, Lang è stato impiegato in 14 occasioni in campionato andando a segno soltanto nel successo casalingo contro l’Atalanta del 22 novembre scorso. Poi cinque presenze in Champions League per un totale di 219 minuti, un quarto d’ora in Coppa Italia e 35 minuti nelle due partite a Riad di Supercoppa Italiana.