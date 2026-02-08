Lang, primo assist con il Galatasaray: "Sono felice di far parte di questo grande club"

Non alla prima, ma alla seconda apparizione con la maglia del Galatasaray Noa Lang si è presentato con un assist ai tifosi giallorossi. Nel momentaneo primo centro siglato da Yilmaz infatti l'esterno offensivo olandese ha disegnato il passaggio chiave, dando anche un saggio delle sue qualità nello stretto e in uno contro uno.

Al termine del match, insieme a Victor Osimhen e compagni, il 26enne - in prestito con diritto di riscatto dal Napoli - si è recato sotto allo spicchio di tifosi giallorossi in trasferta per celebrare il 3-0 sul Rizespor con le classiche celebrazioni. Salti, abbracci e urla, prima di presentarsi ai media presenti sul posto per dichiarare: "Ci concentriamo solo su noi stessi, siamo noi a essere al posto di comando", ha dichiarato Lang riguardo la vetta della classifica al momento consolidata dal Gala.

"Sono molto felice di far parte di questo grande club. Continuerò a progredire, puntando a fare sempre meglio", le parole riprese da Fanatik. Mentre l'assist è già arrivato, ora Lang mettere nel mirino il primo gol con la maglia giallorossa.

Classifica aggiornata

1. Galatasaray 52 punti

2. Fenerbahce 46

3. Trabzonspor 45

4. Goztepe 40

5. Besiktas 36

6. Basaksehir 33

7. Samsunspor 30

8. Gaziantep 25

9. Kocaelispor 24

10. Alanyaspor 22

11. Genclerbirligi 22

12. Konyaspor 20

13. Rizespor 20

14. Antalyaspor 20

15. Eyupspor 18

16. Kasimpasa 16

17. Kayserispor 15

18. Karagumruk 12