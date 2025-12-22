Origi non è più un giocatore del Milan: l'attaccante ha firmato la risoluzione del contratto

Divock Origi non gioca una partita con il Milan da maggio 2023, ma si è opposto a qualsiasi trasferimento dopo il prestito al Nottingham Forest. Il belga non si allena neppure nel centro sportivo dei rossoneri, ma con un preparatore personale a Roma e a Firenze. Il motivo? Doveva rimanere in Italia anche per ragioni fiscali. Da oggi però il centravanti non è più un calciatore del Diavolo.

Secondo quanto riportato da gazzetta.it infatti, l'attaccante ex Liverpool ha firmato la risoluzione del contratto e quindi ha salutato il Milan dopo 36 presenze e 2 gol. La società potrà dunque risparmiare una parte del denaro che ancora gli deve: il contratto che lo legava ai rossoneri fino al 2026 prevedeva uno stipendio da 4 milioni di euro all'anno, ovvero più di 300mila euro al mese.

In carriera vanta anche 175 gettoni e 41 reti con il Liverpool, 89 apparizioni e 16 centri con il Lille, 36 incontri e 7 gol con il Wolfsburg, 22 sfide e una rete con il Nottingham Forest, 11 match e 2 centri con il Lille B e 2 gare e un gol con il Liverpool Under 23. Inoltre è sceso in campo 32 volte con il Belgio, segnando 3 reti. Nel suo palmares annovera una Champions League, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club, una Premier League, una FA Cup e una EFL Cup.