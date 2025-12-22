Richardson può lasciare la Fiorentina in prestito a gennaio: ci pensa il Nizza

L'inizio del mercato di gennaio si avvicina e le società cominciano a pensare che cosa fare in entrata, ma anche in uscita. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, il Nizza si sarebbe interessato ad Amir Richardson, centrocampista di proprietà della Fiorentina che non ha trovato molto spazio in questi primi mesi della stagione.

I francesi vorrebbero rinforzare il reparto di mezzo e sono pronti ad acquistare il marocchino in prestito. Per lui si tratterebbe di un ritorno perché ha già militato nel settore giovanile dei rossoneri e soprattutto è nato lì, di conseguenza, nell'anno del Mondiale, è un treno che potrebbe voler cogliere al volo. Tuttavia non ci sono trattative avanzate in corso, la situazione è ancora in evoluzione.

Il classe 2002, che ha un contratto valido fino al 30 giugno 2029, vanta 69 presenze e 3 gol con il Le Havre, 43 gettoni e 2 reti con la Fiorentina e 28 apparizioni e 3 centri con il Reims. Inoltre è sceso in campo 9 volte con il Marocco. A queste ci sono da aggiungere le 6 partite disputate con l'Olimpica, con cui ha segnato un gol, 8 con l'Under 23, impreziosite da una rete, e 7 con la Francia Under 20. Nel suo palmares c'è una Coppa d'Africa Under 23 e una Ligue 2.