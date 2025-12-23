Barcellona, Christensen finisce ko ma può sbloccare il mercato di gennaio. Ecco come

Il Barcellona si trova a fare i conti con una situazione delicata nel reparto arretrato. L’infortunio di Andreas Christensen, fermato da una lesione parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, riduce ulteriormente le opzioni a disposizione di Hansi Flick in un momento già complesso. L’assenza del centrale danese si somma infatti a quella di Ronald Araujo, momentaneamente lontano dal campo, lasciando la difesa blaugrana in piena emergenza.

Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo all’interno del club è aperta una riflessione strategica: valutare se certificare l’infortunio di Christensen come stop di lunga durata. In caso di prognosi superiore ai quattro mesi, il Barça avrebbe la possibilità di utilizzare fino all’80% dell’ingaggio del difensore per registrare un nuovo acquisto, sfruttando una deroga prevista dal regolamento della Liga. Una soluzione già adottata in passato, proprio con Christensen protagonista.

Per ora non è stata presa alcuna decisione definitiva. Dopo la vittoria contro il Villarreal, Flick ha confermato il confronto costante con il direttore sportivo Deco per capire se intervenire sul mercato invernale o meno. Il club ha ancora alcune settimane di tempo per presentare la documentazione medica necessaria e valutare se l’operazione sia realmente conveniente.