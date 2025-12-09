Le proprietà di Atalanta e Chelsea a braccetto verso il match: oggi incontro allargato

Ore di avvicinamento alla partita di Champions League all'insegna dell'unione tra Atalanta e Chelsea, squadre che questa sera si affronteranno alle ore 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo, in occasione della 6^ giornata della Fase Campionato della massima competizione europea per club.

Nella giornata di oggi è poi andato in scena un incontro alla presenza delle due proprietà, rappresentate dalla famiglia Percassi (e con loro c'era anche il co-chairman Pagliuca) e dal co-owner dei Blues. Ha fatto sapere l'Atalanta, pubblicando uno scatto del momento sui propri social: "Negli ultimi giorni Atalanta e Chelsea hanno rinsaldato un legame duraturo e che va oltre il rettangolo verde. Le due proprietà sono state al centro di un incontro che ha visto il co-Owner del Chelsea Behdad Eghbali insieme al Presidente Antonio Percassi, il co-Chairman Stephen Pagliuca, l’AD Luca Percassi e Marc Casper".

Nella conferenza stampa del pre-partita, peraltro, il tecnico della Dea, Raffaele Palladino, ha provato a dare la carica alla sua squadra, per ripartire dopo il passo falso di Verona in Serie A: "Si riparte dopo una brutta prestazione. Ci siamo confrontati con i ragazzi, alla quale erano molto dispiaciuti per come è andata la gara. Noi non vogliamo ripetere queste prestazioni, e domani c'è già l'occasione per poter fare bene: vogliamo confrontarci contro il Chelsea lottando su ogni pallone".