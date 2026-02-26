Napoli, l'emergenza sta per finire: col centrocampo al completo Conte studia il cambio modulo

Lo scenario inizia a cambiare in casa Napoli, proprio quando la stagione entra nella fase decisiva. Romelu Lukaku e Frank Zambo Anguissa sono di nuovo arruolabili, mentre cresce l’ottimismo anche per Kevin De Bruyne: rientrato in Italia in condizioni migliori del previsto, il belga potrebbe tornare tra i convocati già per la gara di inizio marzo contro il Torino.

Resta invece ancora ai box Scott McTominay, assente anche nel test con il Giugliano. La tendinite non è stata ancora smaltita e lo scozzese è destinato a saltare pure la trasferta di Verona, dopo i forfait con Como, Roma e Atalanta. Tuttavia, i progressi fanno sperare in un recupero imminente. Lo scrive oggi in edicola La Repubblica, andando anche oltre e raccontando le idee di Antonio Conte per quando passerà questa situazione (ormai cronica) di emergenza.

Con il suo ritorno, Antonio Conte potrebbe ridisegnare il Napoli, valutando il ritorno alla difesa a quattro: il 4-1-4-1, accantonato a dicembre per l’emergenza a centrocampo, torna d’attualità mentre ora è il reparto arretrato a fare i conti con le difficoltà, alla luce degli infortuni di Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani: di fatto l'allenatore salentino ad oggi ha solo tre difensori centrali disponibili, più l'adattabile Mathias Olivera.