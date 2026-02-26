Atalanta-Borussia Dortmund 4-1, poker nerazzurro per gli ottavi di Champions: gli highlights
Scamacca, Zappacosta, Pasalic e Samardzic. Sono questi gli uomini copertina, oltre ovviamente a Raffaele Palladino, di un'Atalanta capace di rimontare il Borussia Dortmund e guadagnarsi un incredibile passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Il gol di Adeyemi - inutile nel risultato finale di 4-1 per i nerazzurri - non ha infatti scalfito l'impresa andata in scena a Bergamo.
Venerdì alle ore 12 conosceremo il tabellone definitivo, dagli ottavi di finale in poi. Al momento per ogni squadra ci sono due opzioni: per l'Atalanta si preannuncia un'altra sfida di livello, contro una tra Arsenal e Bayern Monaco. Ecco il dettaglio:
Paris Saint-Germain - Barcellona o Chelsea
Galatasaray - Liverpool o Tottenham
Real Madrid - Sporting CP o Manchester City
Atalanta - Arsenal o Bayern Monaco
Newcastle - Chelsea o Barcellona
Atlético Madrid - Tottenham o Liverpool
Bodo/Glimt - Manchester City o Sporting CP
Bayer Leverkusen - Bayern Monaco o Arsenal
Clicca sul video per i gol e gli highlights di Atalanta-Borussia Dortmund 4-1!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.