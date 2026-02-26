Parma, Cuesta: "Pisacane mi è sembrata una persona straordinaria. Io ottimista? Nella vita sì"

Parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari, Carlos Cuesta ha voluto dire la sua su Fabio Pisacane, altro giovanissimo allenatore che domani affronterà nell'anticipo del venerdì: "Quando ho avuto l'opportunità di parlarci mi è sembrato una persona straordinaria con un grande cuore. A livello professionale, la classifica parla per lui", la risposta dell'allenatore del Parma.

Ci sono allenatori ottimisti, lei è uno di quelli? 32 punti fatti con 19 gol, ci dimostra la sua mentalità, dove ogni pallone conta?

"Non capisco la relazione tra ottimismo e gol per punti. Io prendo l'ottimismo come approccio di vita. Provo ad essere equilibrato e a fare il meglio possibile".

Per Cuesta sarà comunque difficile continuare nel suo filotto di vittorie, visto che gli ultimi cinque precedenti tra Parma e Cagliari vedono una netta supremazia rossoblù negli scontri diretti in Serie A:

13 settembre 2025 (Serie A): Cagliari 2-0 Parma

9 febbraio 2025 (Serie A): Cagliari 2-1 Parma

30 settembre 2024 (Serie A): Parma 2-3 Cagliari

3 giugno 2023 (Serie B): Parma 0-0 Cagliari

30 maggio 2023 (Serie B): Cagliari 3-2 Parma