TMW Radio Pellegatti: " Niente Milan-Como a Perth, è una vittoria del popolo rossonero"

A parlare di Milan a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Carlo Pellegatti: "Non ci sono ancora notizie su Leao, è uscito ieri sera molto dolente all'inguine e non credo ce la faccia per la Supercoppa. Gimenez ha ripreso a correre, vedremo cosa accadrà, ma sono sei settimane per questa caviglia. Sulla partita dico che è stato il gol di Rabiot la chiave di volta della partita. E sottolineo una cosa: il gol di Pulisic, per me giocatore sottovalutato ma uno dei più forti in Italia, mi ricorda uno di Van Basten a Pescara. Il titolo della giornata è che è saltata la trasferta di Perth. E' la vittoria dei tifosi e di Allegri, del popolo rossonero.

E anche di quelli del Como. Si giochi il 17 o il 24 di quel mese a San Siro alla fine, è la soluzione più giusta. Corsa a tre? Odio le banalità, ma io temo il Milan e non Napoli e Inter. Se il Milan tiene questo rendimento, dico che il campionato e le coppe si decidono a febbraio-marzo. L'Inter lo scorso anno ha giocato anche il Mondiale per Club e le gambe potrebbero pesare alla fine. Il Napoli ha le coppe, quindi le possibilità del Milan aumentano".