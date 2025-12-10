Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Gli ex campioni che non si arrendono al tempo che passa. Non tutti sono Messi e Ronaldo

Gli ex campioni che non si arrendono al tempo che passa. Non tutti sono Messi e RonaldoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 08:00Serie A
Andrea Losapio

Quante volte abbiamo sentito dire, da un amico o da un ex calciatore, che potrebbero giocare in Serie A anche se ultraquarantenni? È un'epidemia. Sembra quasi che il tempo nelle loro carte di identità non passi mai. L'anno scorso ci ha pensato Francesco Totti ad alimentare la leggenda di potere tornare in campo a quasi 50 anni, salvo poi capire che probabilmente sarebbe stata una trovata pubblicitaria seconda solo al Gene Gnocchi dei tempi di Parma. La verità è che lo sport ai massimi livelli, oltre i quarant'anni, è quasi impossibile da sostenere. Magari puoi farlo allenandoti (incessantemente) per un periodo relativamente breve. Poi è impietoso.

La realtà è che non tutti sono Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Oppure Modric, per usare un paragone vicino al nostro campionato. Mostri sacri che passeranno alla storia del gioco e che non capiamo fino in fondo perché siamo contemporanei, ma fra un decennio sembreranno (molto) più forti di coloro che li sostituiranno, anche se non è vero. Ronaldo è andato in Arabia, Messi negli States: scelte diverse, ma in campionati più semplici. Modric è un discorso diverso perché non deve segnare e fare assist per forza, così come sprintare e correre dietro ai difensori.

La verità è che la gente non si arrende al tempo, pensando che il passato sia per forza migliore, sempre e comunque. Non è così. Balotelli pensa di potere performare in Serie A quando l'ultima stagione completa - seppur abbia giocato la metà esatta delle partite - è stata sei anni fa. Tanti altri lo hanno fatto prima di lui, ma bisogna mettersi il cuore in pace e essere felici perché il calcio si rinnoverà sempre. Anche se a quarant'anni, quasi sempre, bisogna semplicemente dire addio.

Articoli correlati
Balotelli convinto di performare ancora in Serie A. L'ultima volta è stato sei anni... Balotelli convinto di performare ancora in Serie A. L'ultima volta è stato sei anni fa, con cinque gol
Balotelli: "Aspetto sempre la Serie A. Mondiale? Lo sognerei anche a 50 anni" Balotelli: "Aspetto sempre la Serie A. Mondiale? Lo sognerei anche a 50 anni"
Balotelli talento perso? Lui: "Mi davo obiettivi a lungo termine e mi perdevo dopo... Balotelli talento perso? Lui: "Mi davo obiettivi a lungo termine e mi perdevo dopo un po'"
Altre notizie Serie A
Liverpool, Szoboszlai: "I tifosi dell'Inter devono prendersela con l'arbitro, non... TMWLiverpool, Szoboszlai: "I tifosi dell'Inter devono prendersela con l'arbitro, non con me"
Inter, Akanji mastica amaro: "È dura perdere per un rigore concesso in questa maniera"... Inter, Akanji mastica amaro: "È dura perdere per un rigore concesso in questa maniera"
Inter, lungo confronto con Zwayer dopo la gara: l'arbitro è sembrato quasi costernato... Inter, lungo confronto con Zwayer dopo la gara: l'arbitro è sembrato quasi costernato
Scaroni: "Milan club mondiale, deve stare in Champions. Allegri diffonde serenità... Scaroni: "Milan club mondiale, deve stare in Champions. Allegri diffonde serenità a tutti"
Boga aggredito dai tifosi del Nizza, ora se ne andrà: proposto a Napoli, Fiorentina... TMWBoga aggredito dai tifosi del Nizza, ora se ne andrà: proposto a Napoli, Fiorentina e Roma
Lazio, il rinnovo di Marusic è un problema? Proposto anche a Juventus e Milan TMWLazio, il rinnovo di Marusic è un problema? Proposto anche a Juventus e Milan
Inter, la rabbia di Akanji: "È uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto" Inter, la rabbia di Akanji: "È uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto"
Inter, Zielinski: "Quello su Wirtz non è mai rigore. Consigli alla squadra? Nessuno"... Inter, Zielinski: "Quello su Wirtz non è mai rigore. Consigli alla squadra? Nessuno"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
2 Nkunku via già a gennaio? Sì se arriva un'offerta accettabile. Attenzione alla pista Arabia
3 Inter, Chivu: "Rigore? Situazioni del genere capitano in ogni calcio d'angolo"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 dicembre
5 Liverpool, Slot: "Forse In Premier non fischiano quel rigore, ma abbiamo meritato"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Scaroni: "Milan club mondiale, deve stare in Champions. Allegri diffonde serenità a tutti"
Immagine top news n.1 Champions League, tutti i risultati e la classifica aggiornata: Atalanta 3^, Inter 4^
Immagine top news n.2 Altro big match perso dall'Inter, stavolta con rigorino. Il Liverpool scorda Salah e festeggia
Immagine top news n.3 Palladino fa la storia e mostra la via alla sua Atalanta: surclassati i campioni del mondo
Immagine top news n.4 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, pari e patta con la Premier: Italia sempre terza
Immagine top news n.5 Inter sfortunata e punita dal VAR: il Liverpool sbanca il Meazza, risultato finale di 0-1
Immagine top news n.6 Palladino scaccia i fantasmi di Verona: la sua Atalanta vince e convince col Chelsea, 2-1 finale
Immagine top news n.7 Dopo Spalletti, per Conte c'è Mourinho in Champions: "Un allenatore vincente, c'è poco da dire"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.2 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.3 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.4 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Pellegatti: " Niente Milan-Como a Perth, è una vittoria del popolo rossonero"
Immagine news Serie A n.2 Di Gennaro: "Il Milan si può giocare lo Scudetto. Gabbia è migliorato tanto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Giacomo Ferri: "Ora il Torino mi preoccupa. Vedo un atteggiamento passivo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, Idrissi: "La vittoria con la Roma ci ha dato tanta fiducia. Pisacane cura i dettagli"
Immagine news Serie A n.2 Liverpool, Szoboszlai: "I tifosi dell'Inter devono prendersela con l'arbitro, non con me"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Akanji mastica amaro: "È dura perdere per un rigore concesso in questa maniera"
Immagine news Serie A n.4 Inter, lungo confronto con Zwayer dopo la gara: l'arbitro è sembrato quasi costernato
Immagine news Serie A n.5 Scaroni: "Milan club mondiale, deve stare in Champions. Allegri diffonde serenità a tutti"
Immagine news Serie A n.6 Boga aggredito dai tifosi del Nizza, ora se ne andrà: proposto a Napoli, Fiorentina e Roma
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo-Sampdoria sarà trasmessa da Prime Video. Prima volta per una gara di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Alvini: "Il Frosinone mi ha dato tutto per fare bene. Tanti gol? Preferisco un calcio offensivo"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Venuti: "Gruppo sano e unito. Obiettivo salvezza, senza voli pindarici insensati"
Immagine news Serie B n.4 Un altro giovane di talento per la Reggiana: i granata si aggiudicano la corsa a Lepri
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, Odogwu: "Col Monza punto che vale oro. Castori? Ci spinge a mille”
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Daffara si prende la porta: il club valuta il riscatto, la Juve pensa al controriscatto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, Tesser: "I ragazzi stanno tenendo duro e non vengono premiati per quello che fanno"
Immagine news Serie C n.2 Torna in campo la Serie C. Oggi le quattro gare dei Quarti di Finale di Coppa Italia
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone C di Serie C: Chiricò non si ferma più
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone B di Serie C: Liverani inguaia il suo ex capitano
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone A di Serie C: Dolomiti, nessuna Clemenza per la Pro Patria
Immagine news Serie C n.6 Potenza, Di Bari su Pandolfi: "Difficile pensare che possa scendere di categoria"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women's Champions League, questa sera Chelsea-Roma. Il programma completo
Immagine news Calcio femminile n.2 Women's Champions League, i risultati della serata. Vittorie per Arsenal e Real
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Kuhl: "Il Chelsea è veloce, ma vogliamo portare a casa qualcosa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Cinquina della Juventus sul campo del St. Polten. Doppietta su rigore per Girelli
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini prima del Chelsea: "Servono personalità, orgoglio e sacrificio"
Immagine news Calcio femminile n.6 St. Polten-Juventus, le formazioni ufficiali: Canzi ne cambia 7. Girelli al centro dell'attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere