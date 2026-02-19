Champions League, la classifica marcatori: Mbappé sempre saldo in testa, Gordon a -3

Kylian Mbappé continua a dominare la classifica marcatori della UEFA Champions League 2025/26, confermandosi autentico protagonista con 13 gol in otto presenze finora. Il fuoriclasse francese del Real Madrid ha stabilito un nuovo record nella fase a gironi della competizione, grazie alla doppietta realizzata nella sconfitta contro il Benfica.

Il cammino di Mbappé in questa stagione è stato impressionante: due gol nella vittoria per 6-1 sul Monaco e quattro reti - inclusa la seconda tripletta più veloce della storia della Champions - nel 4-3 contro l’Olympiacos. I primi tre gol della stagione erano arrivati su rigore, con due reti decisive per la vittoria contro l'Olympique Marsiglia e quella contro il Kairat Almaty. Martedì è però rimasto a secco nel successo di Lisbona.

Alle sue spalle c’è Anthony Gordon del Newcastle con 10 gol, reduce da una prestazione storica - quattro reti - nella vittoria in trasferta contro il Qarabag nell'andata dei play-off. Il 24enne ha segnato in sei delle otto partite disputate. Non lontano ci sono Harry Kane del Bayern Monaco con otto reti, seguito da Erling Haaland a sette gol. Chiudono la top five a sei reti Gabriel Martinelli dell’Arsenal e Victor Osimhen del Galatasaray.