Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Champions League, la classifica marcatori: Mbappé sempre saldo in testa, Gordon a -3

Champions League, la classifica marcatori: Mbappé sempre saldo in testa, Gordon a -3TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 11:42Calcio estero
Michele Pavese

Kylian Mbappé continua a dominare la classifica marcatori della UEFA Champions League 2025/26, confermandosi autentico protagonista con 13 gol in otto presenze finora. Il fuoriclasse francese del Real Madrid ha stabilito un nuovo record nella fase a gironi della competizione, grazie alla doppietta realizzata nella sconfitta contro il Benfica.

Il cammino di Mbappé in questa stagione è stato impressionante: due gol nella vittoria per 6-1 sul Monaco e quattro reti - inclusa la seconda tripletta più veloce della storia della Champions - nel 4-3 contro l’Olympiacos. I primi tre gol della stagione erano arrivati su rigore, con due reti decisive per la vittoria contro l'Olympique Marsiglia e quella contro il Kairat Almaty. Martedì è però rimasto a secco nel successo di Lisbona.

Alle sue spalle c’è Anthony Gordon del Newcastle con 10 gol, reduce da una prestazione storica - quattro reti - nella vittoria in trasferta contro il Qarabag nell'andata dei play-off. Il 24enne ha segnato in sei delle otto partite disputate. Non lontano ci sono Harry Kane del Bayern Monaco con otto reti, seguito da Erling Haaland a sette gol. Chiudono la top five a sei reti Gabriel Martinelli dell’Arsenal e Victor Osimhen del Galatasaray.

Articoli correlati
Mbappé attacca ancora Prestianni: "Non dovrebbe più giocare in Champions League" Mbappé attacca ancora Prestianni: "Non dovrebbe più giocare in Champions League"
"Sei un fottuto razzista!". Mbappé si scaglia contro Prestianni per difendere Vinicius... "Sei un fottuto razzista!". Mbappé si scaglia contro Prestianni per difendere Vinicius
Benfica-Real Madrid, le formazioni ufficiali: c'è Mbappé dal 1' con Arda Guler e... Benfica-Real Madrid, le formazioni ufficiali: c'è Mbappé dal 1' con Arda Guler e Vinicius
Altre notizie Calcio estero
Comunicato del Real sul caso Vinicius: "Trasmessa all'UEFA tutta la documentazione"... Comunicato del Real sul caso Vinicius: "Trasmessa all'UEFA tutta la documentazione"
Infantino e Ceferin denunciati alla CPI: complicità nei crimini di guerra di Israele... Infantino e Ceferin denunciati alla CPI: complicità nei crimini di guerra di Israele
Germania e Danimarca in lutto: è morto Piontek. Bandiera del Werder e ct scandinavo... Germania e Danimarca in lutto: è morto Piontek. Bandiera del Werder e ct scandinavo
Germania, Italia o... Argentina: Tresoldi, il golden boy conteso che voleva giocare... Germania, Italia o... Argentina: Tresoldi, il golden boy conteso che voleva giocare a tennis
Gordon da record col Newcastle: "Egoista? Sì, ma è necessario per raggiungere gli... Gordon da record col Newcastle: "Egoista? Sì, ma è necessario per raggiungere gli obiettivi"
Due trofei conquistati ai rigori, ma in partita il PSG ne sbaglia tanti: un'anomalia... Due trofei conquistati ai rigori, ma in partita il PSG ne sbaglia tanti: un'anomalia sorprendente
L'Arsenal si sta (di nuovo) buttando via: pari con l'ultima e City potenzialmente... L'Arsenal si sta (di nuovo) buttando via: pari con l'ultima e City potenzialmente a meno 2
Champions League, la classifica marcatori: Mbappé sempre saldo in testa, Gordon a... Champions League, la classifica marcatori: Mbappé sempre saldo in testa, Gordon a -3
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
3 Duro attacco di Thuram a Mourinho: "Piccolo uomo, nelle sue parole narcisismo bianco"
4 Milan-Como tra errori dei portieri e alta tensione. Volano gli stracci tra Allegri e Fabregas
5 Spalletti preme per il restyling, Tuttosport in prima pagina: "Devono rifare la Juve"
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, sospiro di sollievo per Dybala: non è prevista l'operazione al ginocchio
Immagine top news n.1 Due pesi e due misure? Il Verona e l'espulsione di Orban: quando la legge non è uguale per tutti
Immagine top news n.2 Niente trasferte per Napoli, Roma e Fiorentina fino a fine stagione: il Tar ha respinto il ricorso
Immagine top news n.3 Napoli, Hojlund: "Senza gli infortuni saremmo vicini all'Inter e tra le migliori 16 in Champions"
Immagine top news n.4 La stagione da record del mercato del Brann e il ritorno al passato 'vietato' per Helland
Immagine top news n.5 Inter, notte fonda in Norvegia: il Bodo passa 3-1 e Chivu perde Lautaro
Immagine top news n.6 Champions League, il tabellone provvisorio in vista delle sfide di ritorno
Immagine top news n.7 Una brutta ripresa vale il ko in Champions: Inter gelata a Bodo. E Lautaro preoccupa Chivu
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, ora è a rischio la zona Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Immagine news Altre Notizie n.3 Zazzaroni: "Juve, mercato fallimentare. Totti? La Roma non può farne a meno..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Infantino verso il Mondiale 2026: "Incredibile. Richieste per 500 milioni di biglietti in 4 settimane"
Immagine news Serie A n.2 Il Tar blocca tre club. Aggiornamenti su McTominay, Dybala e Pavlovic: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, Grosso: "Nel secondo tempo di Udine abbiamo dovuto sciogliere i cavalli"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Grosso: "Col Verona occasione per proseguire il nostro momento bello"
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, il talento Trepy ha rinnovato il suo contratto. Tutti i dettagli
Immagine news Serie A n.6 Milan, l'esito degli esami di Pavlovic: vasto ematoma all'osso peroneale ma nessuna frattura
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, gli arbitri della 26ª giornata: Arena per Venezia-Pescara, Mucera a Frosinone
Immagine news Serie B n.2 "Balla coi lupi" è già tormentone: tifosi dell'Avellino soddisfatti dell'arrivo di Ballardini
Immagine news Serie B n.3 Un nuovo Anelka in Italia: Kais, figlio di Nicolas, si allena con la Primavera del Modena
Immagine news Serie B n.4 Modena, Dellavalle: "Con la Juve Stabia scontro diretto. Il sintetico non deve essere un alibi"
Immagine news Serie B n.5 Un altro rinnovo per il Monza dopo Ciurria: Leonardo Colombo ha firmato fino al 2029
Immagine news Serie B n.6 Dalla Serie B alla Conference League, guarda quanti 'cadetti' si rivedono
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lupo: “Il progetto delle seconde squadre non mi ha convinto. FVS? La è strada giusta”
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, la panchina di Raffaele resta in bilico: Stendardo e Caserta le alternative
Immagine news Serie C n.3 Siracusa, è in arrivo una penalizzazione pesantissima: il club rischia il -9
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Marchetti: "Troppo discontinui. Playoff? Possiamo essere protagonisti"
Immagine news Serie C n.5 Triestina, due anni di spese pazze con ingaggi nettamente superiori alla media per la Serie C
Immagine news Serie C n.6 Serie C, recupero 25ª giornata Girone C: il Catania batte il Trapani. E tiene viva la corsa promozione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve all'Allianz per un posto nei quarti. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Real Madrid e Arsenal conquistano i derby nei quarti. I risultati di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Hacken ed Eintracht in scioltezza, i risultati dei quarti di finale di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Contro il Wolfsburg una delle gare più importanti degli ultimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV