Lecce, allarme (giallo)rosso: tre squalificati per la missione impossibile di Di Francesco

Missione salvezza ancora possibile per il Lecce. Manca ancora un girone intero alla conclusione e i contenuti messi in campo nelle ultime uscite, anche se non sono arrivati risultati, possono essere comunque incoraggianti. Più ardua invece la sfida di questa sera quando i salentini di Eusebio Di Francesco scenderanno in campo a San Siro contro l'Inter capolista di Cristian Chivu per il recupero di campionato. Una partita che si prepara da sola dal punto di vista delle motivazioni con i giallorossi che avranno voglia di rivalsa dopo la sconfitta casalinga contro il Parma.

Pesa il rosso a Banda

E proprio la partita del Via del Mare che ha lasciato parecchi strascichi sul prossimo match. Intanto, riavvolgendo il nastro, ha pesato tantissimo l'espulsione ingenua di Banda che è intervenuto col piede a martello ai danni di Delprato. Un rosso che si ripercuoterà giocoforza sulla gara di questa sera visto che l'esterno d'attacco è stato fermato dal giudice sportivo.

Altri due squalificati

Come se non bastasse anche Gaspar è finito sul taccuino del direttore di gara venendo espulso nel recupero per un calcio da terra a Pellegrino. "Ci siamo fatti mali da soli" aveva detto l'allenatore e mai frase fu così azzeccata visto che va aggiunta anche una terza squalifica per la somma di cartellini a Ramadani. Tre squalifiche che si aggiungono ai tanti indisponibili, cinque, del mister del Lecce per una sfida proibitiva.