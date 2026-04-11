TMW Giampaolo ritrova il Cagliari: con i rossoblù la prima salvezza raggiunta in carriera

Sfida da "si salvi chi può" oggi all'Unipol Domus, dove si affrontano Cagliari e Cremonese. Due tra le formazioni più in difficoltà dell'intero campionato, tanto da trovarsi ad un passo dalla zona retrocessione. Un ulteriore passo falso potrebbe rivelarsi fatale per una delle due contendenti, sul piano del morale prima che della classifica.

Sarà un match particolarmente impegnativo sul piano delle emozioni per Marco Giampaolo: non solo per la già citata importanza di questi 90 minuti, ma perché torna a Cagliari dove ha vissuto una delle tappe più importanti della sua carriera. Era l'estate del 2006 e, dopo un biennio ad Ascoli vissuto in tandem con Massimo Silva e chiuso con una squalifica per aver allenato senza il patentino di prima categoria, venne chiamato da Massimo Cellino alla guida del Cagliari.

I rossoblù, nonostante un David Suazo in forma smagliante, stentarono nella prima parte di stagione. Dopo il ko per 3-1 contro l'Udinese del 16 dicembre, Giampaolo venne esonerato e sostituito da Franco Colomba. le cose però non migliorarono molto, tanto che Cellino tornò sui suoi passi e richiamò Giampaolo a fine febbraio. Il finale di stagione fu ottimo, conquistando vittorie importanti contro Atalanta, Messina, Palermo, Udinese e Roma: successi che permisero ai sardi di salvarsi addirittura con una giornata d'anticipo.

Quella fu la prima salvezza nella carriera di Giampaolo. In seguito ne arrivarono altre, sulle panchine di Siena, Empoli, Sampdoria e Lecce. La speranza, del tecnico ma anche di tutta Cremona, è che quest'anno ne aggiunga un'altra alla sua collezione.