Juventus, i giovani che brillano in Next Gen: su Puczka ci sono Salisburgo ed Hertha Berlino

La stagione della Juventus Next Gen continua a regalare certezze. Tra queste c’è senza dubbio Simone Guerra, leader e riferimento offensivo della formazione bianconera. Mercoledì il capitano ha tagliato il traguardo delle 101 presenze con la maglia juventina, festeggiando nel migliore dei modi: gol decisivo contro la Ternana e qualificazione ai playoff promozione centrata con tre giornate d’anticipo.

È il terzo anno consecutivo in cui la squadra conquista questo obiettivo, segno di un progetto che funziona, anche grazie al lavoro del direttore sportivo Claudio Chiellini. Il prossimo passo sarà il rinnovo: sul tavolo c’è il prolungamento del contratto di Guerra fino al 2027.

Ma non c’è solo il capitano. Sta impressionando anche David Puczka, esterno mancino classe 2005 capace di mettere insieme già dieci gol, numeri sorprendenti per un terzino. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: su di lui si sono mossi club come il Red Bull Salisburgo e l’Hertha Berlino. La Juventus, però, non intende privarsene: Puczka sarà aggregato al ritiro estivo della prima squadra, dove avrà la possibilità di convincere anche Luciano Spalletti, che guarda con attenzione ai giovani per rinforzare la fascia sinistra.

Per la Next Gen, dunque, il presente parla di playoff e ambizione. Ma il futuro, tra rinnovi e nuovi talenti da lanciare, sembra già scritto. A riportarlo è Tuttosport.