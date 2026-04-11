Torino-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: D'Aversa con Simeone-Adams. Out Orban
Il Torino per mettere gli ultimi mattoncini che lo separano dalla salvezza, l'Hellas Verona per provare a tenere ancora acceso quel lumicino di permanenza in Serie A. E' tutto pronto allo Stadio Grande Torino per la sfida tra i granata di Roberto D'Aversa e i gialloblù di Paolo Sammarco. Questi gli undici scelti dai rispettivi allenatori:
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Vlasic, Obrador; Adams, Simeone.
A disposizione: Israel, Siviero, Biraghi, Maripan, Lazaro, Marianucci, Anjorin, Ilkhan, Ilic, Prati, Tameze, Kulenovic, Njie.
Allenatore: Roberto D'Aversa
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Harroui, Bowie.
A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Sarr, Bradaric, Lirola, Orban, Slotsager, Mosquera, Niasse, Aguiar, Cham, Ajayi, Al-Musrati.
Allenatore: Paolo Sammarco