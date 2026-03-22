La Roma vince ma Mancini fa tremare Gattuso, Guardiola batte Arteta: le top news delle 22

Viaggia verso la conclusione la 30^ giornata di Serie A, con l'ultima partita in programma, quella del Franchi tra Fiorentina e Inter, che dopo il primo tempo vede campeggiare 0-1 sul tabellone del risultato. Il gol, dopo appena 33 secondi di partita, lo ha segnato Pio Esposito, che per il momento sta vincendo il confronto diretto in salsa azzurra con il suo prossimo compagno di reparto per i playoff in azzurro Kean.

Poco prima, nella partita delle ore 18, la Roma è tornata al successo in campo nazionale battendo 1-0 il Lecce. Il gol decisivo segnato dal subentrante Robinio Vaz: l'attaccante 19enne, ancora mai schierato titolare dal suo allenatore Gasperini, è il protagonista della sfida, al pari di Hermoso, forse il reale migliore in campo. Il successo permette ai giallorossi di arrivare alla sosta con un po' di serenità in più. Nel post-partita Gasperini, senza voce, non parla.

Fiato sospeso però per le condizioni di Gianluca Mancini. Il difensore ha sentito indurire nella zona del polpaccio nel finale del primo tempo e ha chiesto, e ottenuto, di non rientrare in campo per il secondo tempo. D'altronde il suo nome fa parte della lista dei convocati del ct Gattuso per il playoff che attende l'Italia, con il primo atto mercoledì prossimo a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. Mancini dovrebbe comunque partire alla volta di Coverciano.

In campo internazionale, da segnalare Coppa di Lega inglese vinta dal Manchester City, che ha battuto 2-0 l'Arsenal in finale con doppietta del giovane O'Reilly.