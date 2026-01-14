Lecce, Di Francesco: "Ci siamo fatti gol da soli, ripartiamo dalla prestazione ma..."

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta di misura nella gara contro l'Inter: "Ci è capitato spesso di fare ottime prestazioni, come domenica scorsa ma poi l'episodio ti gira contro. Ci stava di abbassarsi un po' nel secondo tempo, ma anche per la grandissima qualità dell'Inter. Vi invito a vedere i loro cambi. Peccato, perché siamo stati ingenui, ci siamo fatti un po' gol da soli. Ci teniamo la prestazione, però bisogna cominciare a guardare i risultati perché dietro la classifica è sempre più corta".

Avete cercato di tenere di più la palla?

"Tante volte contro queste squadre se gliela ridai sempre prima o poi può arrivare qualche opportunità, siamo stati un po' meno qualitativi: ho cercato di fare qualche cambio per dare maggior freschezza e invece abbiamo preso gol ma questa differenza ci stava anche se avrei voluto una miglior gestione della palla, specialmente nella parte centrale del secondo tempo".

Soddisfatto della reazione dopo Parma?

"La forza mentale è un po' di tutti, anche dell'allenatore per cercare di trasmettere sicurezze. Non dobbiamo sentirci quelli sbagliati degli ultimi trenta minuti, per errori individuali. Poteva essere una mazzata, anche oggi mi dispiace ma i ragazzi devono credere ancora di più che possiamo giocarci le partite contro chiunque. Questa prestazione ci deve dare consapevolezza".