Lecce, Di Francesco: "Fallo di Paz sullo 0-1, il rispetto verso gli arbitri a volte non paga"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha commentato così la sconfitta contro il Como ai microfoni di Dazn: "Il primo gol è viziato da un fallo. Da qualche anno Rocchi mi fa i complimenti perché ho sempre un comportamento rispettoso; ma a volte non si è ripagati a essere educati. Questo ho detto all'arbitro, stop. Lo 0-1 nasce da un fallo: a Roma ci hanno tolto un gol per un contatto sfiorato, qui Nico Paz ha commesso fallo evidente su Ramadani. Faccio fatica a capire le interpretazioni arbitrali. Il quarto uomo Massimi non ha avuto neppure la sensibilità di capire il momento, avevano il desiderio di mandarmi via: dall'altra parte non vedo rispetto e la capacità di leggere i momenti. E quel fallo ha cambiato la partita...".

Sulla gara: "Era una partita equilibrata, il gol ha cambiato tutto. Paz è stato bravo e fortunato perché ha trovato una deviazione. Sono ottimi palleggiatori, quando noi siamo andati in pressione siamo stati bravi. Nel finale hanno colpito il secondo gol su un blocco in cui è mancata l'attenzione e poi è arrivato il terzo. Hanno grandi qualità, il Como è una squadra forte e non ha bisogno di questi aiuti. Faccio complimenti anche al Var, che poteva dare una mano all'arbitro".

Un passaggio anche sulla prova dei suoi: "Potevamo essere meno frenetici, siamo stati un po' disordinati. Poi meglio nel secondo tempo, andando alla ricerca di ciò che proviamo. Non siamo stati bravi nel riprenderla, ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Ringrazio il pubblico che ci ha dato una mano, purtroppo il risultato è troppo pesante per quello che abbiamo visto".