Lecce contro il Como, il Bari affronta l’Avellino. Il Corriere del Mezzogiorno: “Sabato da brividi”

Un sabato “da brividi” quello che il Corriere del Mezzogiorno definisce la giornata odierna di Lecce e Como, entrambe in campo per cercare tre punti d’oro in chiave salvezza.

I salentini accoglieranno alle ore 15:00 al Via del Mare il Como, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Di Francesco però dovrà tamponare diverse assenze, tra cui quelle di Gaspar, Coulibaly e Banda impegnati in Coppa D’Africa e degli infortunati Berisha e Fruchtl. Inoltre Tete Morente e Tiago Gabriel ci sono ma non sono al top.

Il Bari, invece, impegnato al San Nicola questa sera alle ore 19:30 per affrontare l’Avellino nella diciottesima giornata del campionato. Vivarini va a caccia del primo successo (che al Bari manca in generale da 7 partite) per cercare di addirizzare una classifica che al momento li vede al 16º posto.