Udinese, Runjaic su Padelli: "Scelto per maturità e calma che sa dare ai compagni"

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro la Lazio nel match valido per la 17^ giornata di Serie A.

E' la risposta che si aspettava?

"Oggi abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna riuscendo a pareggiare nel finale, ma è un punto meritato. Siamo riusciti a dimenticare in fretta Firenze, come dovevamo fare. L'abbiamo fatto contro una squadra molto disciplinata e che ci ha messo in difficoltà nelle ripartenze".

Ci dice qualcosa in più su Padelli?

"Decisione giusta, ha fatto una grande parata alla fine. Dopo Firenze, ho valutato cosa fare per dare un input alla squadra: ho scelto di mettere gli stessi 10 che stavano giocando a livello di movimento. Abbiamo scelto lui per maturità e calma che sa dare ai compagni".

Il punto di svolta per Zaniolo e su cosa sta lavorando di più?

"Innanzitutto, ci ha tenuto a venire qui. Sta crescendo molto a livello atletico: oggi ha aiutato molto i compagni e sta parlando tanto. Sto parlando molto con lui per la gestione della pressione e sta crescendo proprio in questo aspetto".