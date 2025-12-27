Di Francesco-Fabregas, pareggio: va in scena il terzo atto?

Di Francesco-Fabregas: pareggio. No, non siete davanti ad una proiezione, ad un pronostico da bar. Questo è il responso che ha dato il campo nelle due occasioni in cui il tecnico abruzzese ha avuto modo di affrontarsi contro quello catalano. E’ successo la scorsa stagione quando il primo allenava il Venezia, mentre il secondo era sempre sulla panchina del Como.

I precedenti che Di Francesco ha con Fabregas sono gli stessi che ha anche contro il Como, affrontato per la prima volta da allenatore nello scorso campionato.

Con il Lecce invece Fabregas ha fatto en plein. Sempre nello scorso campionato, che è stato il primo in Italia per Cesc, ha vinto sia all’andata che al ritorno contro i salentini. Successi pienamente convincenti perché accompagnati dal fatto di non aver mai preso gol (segnando invece cinque reti).

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS FABREGAS

0 vittorie Di Francesco

2 pareggi

0 vittorie Fabregas

3 gol fatti squadre Di Francesco

3 gol fatti squadre Fabregas

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS COMO

0 vittorie Di Francesco

2 pareggi

0 vittorie Como

3 gol fatti squadre Di Francesco

3 gol fatti Como

TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS LECCE

2 vittorie Fabregas

0 pareggi

0 vittorie Lecce

5 gol fatti squadre Fabregas

0 gol fatti Lecce