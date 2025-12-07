Lecce, Di Francesco: "Fatto ottimo primo tempo, bravi loro dopo il rigore"

A margine della sconfitta contro la Cremonese, ecco le parole di mister Eusebio Di Francesco ai microfoni di DAZN: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, la Cremonese non ha mai calciato in porta e non ha mai cercato la porta tranne un tiro da fuori. Siamo stati poco qualitativi davanti e le analisi bisogna farle valere in tutti i 90 minuti. Il nostro rigore è stato ingenuo, noi abbiamo perso un po' troppi duelli e non siamo stati bravi a reggere quel tipo di gioco che avevamo fatto bene nella prima frazione. Noi abbiamo fatto bene bene nel primo quarto d'ora, ma in generale ci siamo divisi i tempi".

Stulic è poco sereno?

"Sicuramente va aiutato. Quando sei nel pieno dell'entusiasmo quelle occasioni non le sbagli. Oggi abbiamo dimostrato di sapere quello che vogliamo. Sapevamo cosa cercavamo, abbiamo giocato con solidità e la partita è cambiata dopo il calcio di rigore e sono stati bravi loro a tenerla su".

Cosa ha chiesto a Berisha e Ramadani?

"Chiedevo si smarcassero di più, l'avevano fatto anche molto bene. Quando poi cerchi delle soluzioni, lo fai anche dalla panchina cercando di dare una sterzata e vitalità alla partita. Nella ripresa facevamo fatica ad impensierire gli avversari, siamo arrivati tante volte a ridosso dell'area avversaria e ho provato a cambiare volto".