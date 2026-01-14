Lecce, Di Francesco: "Gandelman mi ricorda Frattesi, ecco in cosa deve migliorare"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro l'Inter, recupero della 16^ giornata di Serie A: "Dobbiamo partire dalla prestazione contro il Parma dei primi 60 minuti, poi in dieci la partita è andata in maniera diametralmente opposta. Sappiamo che è una partita difficile, però ci giocheremo le nostre carte fino alla fine".

Tante assenze stasera...

"Anche l'Inter ha cambiato tanto, ma ha tanti campioni e si può permettere un turnover imporante. Mi aspetto un'Inter aggressiva che cercherà di essere dominante, dobbiamo essere bravi a spezzare il loro ritmo. Dipende anche da come riusciremo a gestire i momenti della gara".

Cosa può dare Gandelman?

"Domenica è entrato in un momento non facile, è un giocatore offensivo molto bravo nei tempi di inserimento: è un po' un Frattesi con caratteristiche diverse, deve migliorare a livello tattico, nella fase difensiva e nei posizionamenti".

Mercato chiuso?

"Conoscendo il mio direttore, il colpo è sempre dietro l'angolo. Abbiamo una rosa che già sta competendo, mi affido alle sue competenze e al suo intuito: sono sicuro che non venderà nessuno".