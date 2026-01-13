Lecce, Di Francesco: "Gaspar si sta dando frustate. Mercato? Ci affidiamo a Corvino"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter: "La squadra ha dimostrato di stare bene fisicamente, ma siamo tutti dispiaciuto per come è andata a finire. Abbiamo commesso errori, delle scelte individuali che hanno compromesso la gara. Dobbiamo lavorarci, è un aspetto di attenzione. Forse li ho caricati troppo, a volte invece sono scarichi… Dovevamo essere meno impulsivi. Stiamo preparando il match al meglio, sapendo che sarà difficile".

Che partita si aspetta?

"Dobbiamo essere compatti, corti, saper difendere e attaccare nello stesso modo. Sappiamo che dovremo soffrire come hanno fatto anche loro. Conosciamo il nostro potenziale, dovremo essere bravi a offenderli, sennò aspettiamo solo le loro conclusioni".

L'errore di Gaspar sembrava dovuto anche a un discorso di tenuta mentale.

"Chiamiamola frustrazione, ci devono servire da lezione. Non gli possiamo fare, dobbiamo fare in modo che non accadano più. Abbiamo dei limiti, ma cerchiamo di mettere in campo tutto quello che abbiamo. Non li condanno per la voglia di fare la partita, però questi piccoli episodi che possono diventare grandi vanno modificati immediatamente, sappiamo di essere dalla parte del torto e non della ragione. Le risposte le dà il campo, mi aspetto una prova concreta, di solidità come abbiamo fatto in tante altre occasioni, essendo uniti".

Chi mancherà a San Siro?

"Camarda non ci sarà quasi sicuramente, dovrebbe rientrare Tete Morente tra i convocati, poi recuperiamo Jean".

Si aspetta qualcosa dal mercato? Ora come prima punta c'è solo Stulic.

"È l'ultima cosa che voglio fare, ci affidiamo alle competenze e alle grandi conoscenze di Corvino. Sono fiducioso, sappiamo quello che bisogna fare e mi auguro venga fatto nel modo giusto come sempre. Non voglio entrare nel discorso mercato, penso alle soluzioni per sostituire Stulic a gara in corso. Lo ha fatto N'Dri bene, ma possiamo alternarci altri calciatori. Pierotti ha fatto la seconda punta in Argentina… Magari siamo fortunati come Sarri che troviamo uno come Mertens mettendolo lì per necessità. Qualcosa mi devo inventare".

Pensa a qualche accorgimento per contenere l'Inter?

"La forza che ha in tutto l'organico. Sono molto bravi ad attaccare sugli esterni, a creare superiorità con i braccetti… Se difendiamo e basta dobbiamo farlo bene, qualche accorgimento lo sto facendo. Dovremo avere più copertura, volevo farlo domenica, poi abbiamo preso il primo gol… Non doveva girare nel modo giusto. Possiamo discutere su chi doveva fare la punta, ma vorrei far capire a tutti che il Lecce non deve sentirsi sbagliato. Se partiamo dai primi 60 minuti abbiamo mostrato di essere superiori al Parma. Questi falli ingenui sono inaccettabili, ma vorrei ci servissero da lezione. Non dobbiamo andare nella disperazione assoluta. Avete visto quanto mi rodeva… Ho riflettuto tanto, ci dobbiamo preparare per le altre".

Quale potrebbe essere la chiave per ottenere punti dalla doppia trasferta milanese?

"Di approcciare nella maniera giusta. Ho detto che bisogna crederci sempre, il risultato è dietro l'angolo, non ci possiamo permettere determinati errori dentro la gara. Il livello dell'avversario è altissimo, l'attenzione va triplicata. Passi dal sentirti tranquillo, e io non l'ho mai pensato, ad altre situazioni. Va alimentata la speranza, si vive di questo nella vita, serve esaltazione e non negatività perché questa sovrasta il nostro modo di pensare. Bisogna essere positivi. Fa rabbia che dopo una prestazione tu debba portare a casa niente".

Chi sostituirà Gaspar? La sua ingenuità può far rivedere le gerarchie e far sì che non sia più il vice-capitano?

"Siebert lo sostituirà. Non lo so il resto, credo che già da solo si stia dando frustate, lo ha capito. Si può sbagliare, ripeterlo diventa un problema. Abbiamo sottolineato il suo grande errore. A centrocampo magari può partire dall'inizio qualche nuovo acquisto. Coulibaly ci darà una soluzione in più".