Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lecce, Di Francesco: "Gaspar si sta dando frustate. Mercato? Ci affidiamo a Corvino"

Lecce, Di Francesco: "Gaspar si sta dando frustate. Mercato? Ci affidiamo a Corvino"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 15:01Serie A
Alessio Del Lungo

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter: "La squadra ha dimostrato di stare bene fisicamente, ma siamo tutti dispiaciuto per come è andata a finire. Abbiamo commesso errori, delle scelte individuali che hanno compromesso la gara. Dobbiamo lavorarci, è un aspetto di attenzione. Forse li ho caricati troppo, a volte invece sono scarichi… Dovevamo essere meno impulsivi. Stiamo preparando il match al meglio, sapendo che sarà difficile".

Che partita si aspetta?
"Dobbiamo essere compatti, corti, saper difendere e attaccare nello stesso modo. Sappiamo che dovremo soffrire come hanno fatto anche loro. Conosciamo il nostro potenziale, dovremo essere bravi a offenderli, sennò aspettiamo solo le loro conclusioni".

L'errore di Gaspar sembrava dovuto anche a un discorso di tenuta mentale.
"Chiamiamola frustrazione, ci devono servire da lezione. Non gli possiamo fare, dobbiamo fare in modo che non accadano più. Abbiamo dei limiti, ma cerchiamo di mettere in campo tutto quello che abbiamo. Non li condanno per la voglia di fare la partita, però questi piccoli episodi che possono diventare grandi vanno modificati immediatamente, sappiamo di essere dalla parte del torto e non della ragione. Le risposte le dà il campo, mi aspetto una prova concreta, di solidità come abbiamo fatto in tante altre occasioni, essendo uniti".

Chi mancherà a San Siro?
"Camarda non ci sarà quasi sicuramente, dovrebbe rientrare Tete Morente tra i convocati, poi recuperiamo Jean".

Si aspetta qualcosa dal mercato? Ora come prima punta c'è solo Stulic.
"È l'ultima cosa che voglio fare, ci affidiamo alle competenze e alle grandi conoscenze di Corvino. Sono fiducioso, sappiamo quello che bisogna fare e mi auguro venga fatto nel modo giusto come sempre. Non voglio entrare nel discorso mercato, penso alle soluzioni per sostituire Stulic a gara in corso. Lo ha fatto N'Dri bene, ma possiamo alternarci altri calciatori. Pierotti ha fatto la seconda punta in Argentina… Magari siamo fortunati come Sarri che troviamo uno come Mertens mettendolo lì per necessità. Qualcosa mi devo inventare".

Pensa a qualche accorgimento per contenere l'Inter?
"La forza che ha in tutto l'organico. Sono molto bravi ad attaccare sugli esterni, a creare superiorità con i braccetti… Se difendiamo e basta dobbiamo farlo bene, qualche accorgimento lo sto facendo. Dovremo avere più copertura, volevo farlo domenica, poi abbiamo preso il primo gol… Non doveva girare nel modo giusto. Possiamo discutere su chi doveva fare la punta, ma vorrei far capire a tutti che il Lecce non deve sentirsi sbagliato. Se partiamo dai primi 60 minuti abbiamo mostrato di essere superiori al Parma. Questi falli ingenui sono inaccettabili, ma vorrei ci servissero da lezione. Non dobbiamo andare nella disperazione assoluta. Avete visto quanto mi rodeva… Ho riflettuto tanto, ci dobbiamo preparare per le altre".

Quale potrebbe essere la chiave per ottenere punti dalla doppia trasferta milanese?
"Di approcciare nella maniera giusta. Ho detto che bisogna crederci sempre, il risultato è dietro l'angolo, non ci possiamo permettere determinati errori dentro la gara. Il livello dell'avversario è altissimo, l'attenzione va triplicata. Passi dal sentirti tranquillo, e io non l'ho mai pensato, ad altre situazioni. Va alimentata la speranza, si vive di questo nella vita, serve esaltazione e non negatività perché questa sovrasta il nostro modo di pensare. Bisogna essere positivi. Fa rabbia che dopo una prestazione tu debba portare a casa niente".

Chi sostituirà Gaspar? La sua ingenuità può far rivedere le gerarchie e far sì che non sia più il vice-capitano?
"Siebert lo sostituirà. Non lo so il resto, credo che già da solo si stia dando frustate, lo ha capito. Si può sbagliare, ripeterlo diventa un problema. Abbiamo sottolineato il suo grande errore. A centrocampo magari può partire dall'inizio qualche nuovo acquisto. Coulibaly ci darà una soluzione in più".

Articoli correlati
Lecce, Di Francesco: "Ci siamo fatti male da soli. La sconfitta è solo demerito nostro"... Lecce, Di Francesco: "Ci siamo fatti male da soli. La sconfitta è solo demerito nostro"
Lecce, Di Francesco: "Siamo stati polli. Espulsione ha cambiato dinamiche" Lecce, Di Francesco: "Siamo stati polli. Espulsione ha cambiato dinamiche"
Lecce-Parma, Di Francesco: "Ci siamo fatti male da soli" Lecce-Parma, Di Francesco: "Ci siamo fatti male da soli"
Altre notizie Serie A
La sfuriata con l'Inter costa cara: per Conte 2 giornate di squalifica e 15 mila... La sfuriata con l'Inter costa cara: per Conte 2 giornate di squalifica e 15 mila euro di multa
Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 20 giornate: Spalletti avanza in classifica... Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 20 giornate: Spalletti avanza in classifica
Mussa: "Juve, Spalletti ha tolto alibi e alzato l'ambizione. C'è energia diversa"... TMW RadioMussa: "Juve, Spalletti ha tolto alibi e alzato l'ambizione. C'è energia diversa"
Offerta ufficiale del Torino al Botafogo per David Ricardo, no dei brasiliani. Il... TMWOfferta ufficiale del Torino al Botafogo per David Ricardo, no dei brasiliani. Il punto
Lecce, Di Francesco: "Gaspar si sta dando frustate. Mercato? Ci affidiamo a Corvino"... Lecce, Di Francesco: "Gaspar si sta dando frustate. Mercato? Ci affidiamo a Corvino"
Serie A, la Flop 20 dopo 20 giornate: Sohm è il peggiore. Domina ancora il viola Serie A, la Flop 20 dopo 20 giornate: Sohm è il peggiore. Domina ancora il viola
Domani Napoli-Parma, i convocati di Cuesta: restano fuori Almqvist e altri due Domani Napoli-Parma, i convocati di Cuesta: restano fuori Almqvist e altri due
Lucca-Benfica, in Portogallo parlano di una frenata: il Napoli chiede troppo per... Lucca-Benfica, in Portogallo parlano di una frenata: il Napoli chiede troppo per il prestito
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
3 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
4 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
5 Raspadori torna in Italia: battute Roma e Napoli, operazione chiusa con l'Atalanta. Tutti i dettagli
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Robinio Vaz atteso oggi nella Capitale. Arriverà a titolo definitivo: i dettagli
Immagine top news n.1 L'arrivo di Raspadori non cambia il futuro di Lookman. Per l'Atalanta non è in uscita
Immagine top news n.2 L'Arabia punta Cristiano Giuntoli: sul piatto due offerte. Il dirigente ci sta pensando
Immagine top news n.3 Raspadori torna in Italia: battute Roma e Napoli, operazione chiusa con l'Atalanta. Tutti i dettagli
Immagine top news n.4 Fiorentina, ecco il terzo acquisto del calciomercato di gennaio: in arrivo Harrison
Immagine top news n.5 Juventus, Spalletti parla del mercato: "In alcuni ruoli ci manca il sostituto, i direttori lo sanno"
Immagine top news n.6 Roma-Dragusin, l'affare (in prestito) col Tottenham può sbloccarsi a fine mese: il punto
Immagine top news n.7 Classifiche a confronto: +5 Juventus, -5 Napoli! Nessuno come il Como, +2 Inter
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.3 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.4 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Mussa: "Juve, Spalletti ha tolto alibi e alzato l'ambizione. C'è energia diversa"
Immagine news Altre Notizie n.2 Mattioli: "Mi aspettavo questo dalla Juve. Raspadori, scelta intelligente"
Immagine news Serie A n.3 Repice: "Scudetto, lotta Inter-Napoli. Arbitri, il regolamento è sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 20 giornate: Spalletti avanza in classifica
Immagine news Serie A n.2 Mussa: "Juve, Spalletti ha tolto alibi e alzato l'ambizione. C'è energia diversa"
Immagine news Serie A n.3 Offerta ufficiale del Torino al Botafogo per David Ricardo, no dei brasiliani. Il punto
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Di Francesco: "Gaspar si sta dando frustate. Mercato? Ci affidiamo a Corvino"
Immagine news Serie A n.5 Serie A, la Flop 20 dopo 20 giornate: Sohm è il peggiore. Domina ancora il viola
Immagine news Serie A n.6 Domani Napoli-Parma, i convocati di Cuesta: restano fuori Almqvist e altri due
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dickmann l'intoccabile della Serie B. Sempre in campo col Bari in tutto il girone d'andata
Immagine news Serie B n.2 Buso è un nuovo giocatore del Mantova. È in prestito secco dal Catanzaro: le note dei club
Immagine news Serie B n.3 Cuppone saluta l'Audace Cerignola: ora le visite, poi la firma su un biennale con l'Entella
Immagine news Serie B n.4 Avellino, D'Agostino: "Più uscite che entrate. Ma interverremo sul mercato, per alzare l'asticella"
Immagine news Serie B n.5 Bari, si ferma Castrovilli per una lesione al retto femorale destro: la nota della società
Immagine news Serie B n.6 Palermo, passi avanti per Johnsen: Cremonese al lavoro per il sostituto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Renate vuol rinforzare l'attacco: il club è alla ricerca di una seconda punta over
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Antonini: "Pronto ad arrivare alla Corte Europea. Come ha fatto Andrea Agnelli"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Liverani prima delle semifinali di Coppa Italia: "Difficile chiudere tutto in 90'"
Immagine news Serie C n.4 Ternana, arriva anche la nota del club: Mammarella non è più il direttore sportivo
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, caccia a un esterno offensivo: offerta al Trapani per Canotto
Immagine news Serie C n.6 Serie C, gli arbitri della 22ª giornata. Cosenza-Crotone a Leone di Barletta
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Torino
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Torino, i granata sognano il bis dopo il successo agli ottavi nel 2017
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Napoli Women, dal Fortuna Hjorring arriva il portiere classe 2002 Freja Thisgaard
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli regina di Supercoppa: un tacco straordinario per mettere in bacheca la sua 12ª
Immagine news Calcio femminile n.3 Supercoppa Women, la domenica speciale di 10 fan: Juventus-Roma vista da una prospettiva unica
Immagine news Calcio femminile n.4 Napoli Women, triplo prestito al Trastevere: salutano Vischi, Gianfico e Penzo
Immagine news Calcio femminile n.5 Stasera Juve-Cremonese allo Stadium: le Women presenti per festeggiare la Supercoppa
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa del Mondo per club Femminile: il Qatar vuole ospitare la prima edizione nel 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)