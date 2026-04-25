Lecce, Di Francesco: "Stulic, Banda e Gandelman in campo dall'inizio? Li ho visti bene"

Il mister del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida esterna sul campo del Verona valevole per la 34^ giornata.

Sfida che sentite particolarmente.

"Abbiamo ricordato Graziano (massaggiatore scomparso lo scorso anno, ndr), era un atto dovuto e vive con noi quotidianamente. Ci sarà vicino da qui alla fine, ne sono convintissimo".

Giocano Stulic, Banda e Gandelman: come stanno?

"Se li ho messi in campo è perché in settimana sono cresciuti. Banda in questa settimana mi ha dato l'ok, per me è un giocatore importante e credo che possa fare la differenza in certi momenti. Preferisco metterlo dall'inizio. Gandelman l'ho visto bene ultimamente. Per questa partita, la mia esperienza mi dice che per partire l'uomo giusto sia Stulic. Rientra anche Camarda, la sua spensieratezza ci può dare una mano in questo finale".

10 giorni di ritiro, per preparare le sfide con Verona e Pisa.

"Abbiamo fatto questa scelta per preparare al meglio le partite. Lo spirito deve aumentare e la squadra deve capire che questi sacrifici ci devono portare a prestazioni di alto livello".