Lecce, Ramadani: "Mancano quattro partite, dobbiamo essere uniti e lottare tutti"

Il centrocampista del Lecce Ylber Ramadani ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto contro il Verona: "Voglio sempre mettere il mio cuore per la squadra. Non guardo quanto corro, voglio farlo per gli altri. Dobbiamo fare come nel secondo tempo, cercando poi di essere più cattivi sotto porta perché dobbiamo fare più di quanto stiamo facendo adesso nelle ultime quattro partite".

Pari su un campo non facile.

"Siamo stati un po’ disordinati perché la voglia di vincere e la pressione sentita da alcuni si è sentita. La verità è che siamo venuti per vincere su un campo comunque difficile, perché il Verona in casa ha messo in difficoltà grandi squadre come Roma o Atalanta. Ci abbiamo provato, dobbiamo fare di più. Dopo un inizio difficile abbiamo reagiato ma dovevamo fare di più”.

In cosa migliorare?

"Dobbiamo essere uniti e lottare tutti, perché mancano quattro partite. Chi come me, Coulibaly o Gallo ha più esperienza aiuta i giovani, vogliamo aiutarli perché sappiamo qual è il nostro obiettivo come gli anni scorsi. Nello spogliatoio all’intervallo abbiamo parlato e abbiamo infatti reagito. Ci sono stati discorsi positivi perché sapevamo di non aver fatto un buon primo tempo dunque siamo entrati per muovere la palla e creare di più. Non abbiamo fatto abbastanza per vincere, dovremo farlo già dal Pisa".