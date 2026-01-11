Lecce, Di Francesco su Camarda: "Ha un problema alla spalla, non riusciva a correre"

Prima della sfida in programma tra Lecce e Parma, ecco le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco ai microfoni di DAZN: "Mancano tante giornate alla fine del campionato, ma il Parma comunque è concorrente per ottenere la salvezza. Dobbiamo essere bravi ad essere sul pezzo in tutta la gara. Coulibaly l'abbiamo portato perché è un ragazzo importante per la squadra, non ha avuto tempo di allenarsi dopo aver disputato la Coppa d'Africa".

Camarda ha avuto problemi?

"Ha avuto un problema alla spalla, era dolorante e non riusciva a correre. Il ragazzo aveva dolore e lo dovremo monitorare".