Buone notizie per il Lecce in vista della trasferta di Napoli: Gandelman è tornato in gruppo
Ultimissime su Lecce direttamente dal report ufficiale dell'allenamento odierno. La squadra è stata infatti impegnata nel pomeriggio di oggi in una seduta di allenamento ad Acaya.
Assente Camarda, a riposo Gaspar, Berisha ha svolto un lavoro differenziato così come Sottil (lombalgia). Gandelman - si legge - si è allenato regolarmente in gruppo. La preparazione in vista della gara in programma sabato pomeriggio a Napoli proseguirà domani mattina sempre ad Acaya.
Ricordiamo che il fischio d'inizio della gara del Maradona, sabato 14 marzo, è fissato per le ore 18.00.
