Lecce, doppia diga a centrocampo per DiFra: chi sono Fofana e Ngom

Il mercato del Lecce continua nel segno dei colpi dall’estero, storico territorio di caccia di Pantaleo Corvino. Oggi i salentini hanno accolto Sadik Fofana, che ha scelto il numero di maglia 8 e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito. È in arrivo dall’Estrela Amadora - lo stesso club da cui sono già arrivati Gaspar, Tiago Gabriel e Danilo Veiga - anche Oumar Ngom, atteso in Salento in serata. Scopriamone di più.

Chi è Fofana. Classe 2003, nato ad Aachen (Aquisgrana) in Germania, ma togolese di origini e anche di nazionale - dopo aver giocato con le giovanili tedesche, nel 2024 ha scelto il Togo -, Fofana è stato impiegato anche come difensore centrale, ma è prevalentemente un centrocampista difensivo di 192 centimetri, destro di piede. Cresciuto nella locale Alemannia, nel 2020 è stato notato dal Bayer Leverkusen, con cui però di fatto non ha mai giocato. Vari prestiti - Norimberga e Fortuna Sittard -, prima di passare nel 2025 al Grazer AK, club austriaco con cui ha trovato continuità. Il fisico scultoreo dà alcune indicazioni sui suoi punti di forza: Fofana è molto forte nel gioco aereo, ma ha anche ottime qualità di corsa e di recupero della palla (almeno quattro a gara, in media). È un mediano senza troppi fronzoli, con un apporto offensivo alquanto limitato - zero gol e assist in questa edizione della Bundesliga austriaca, zero gol in carriera a livello professionistico -, ma una buona copertura del campo in mediana.

Chi è Ngom. Anche in questo caso parliamo di un giocatore nato e cresciuto in Europa - in questo caso a Niort, in Francia, nel 2004 - ma che ha scelto la propria nazionale di origine, la Mauritania, con cui ha esordito nel 2024. Come Fofana, il fisico è di quelli che rimangono impressi, dato che parliamo di un ragazzone di quasi 190 centimetri, e tutto sommato anche sul ruolo non si va così lontani da quello del nuovo compagno. Cresciuto nella squadra della sua città, nel 2023 è passato nel Pau, e la scorsa estate in Portogallo, all’Estrela Amadora. Rispetto a Fofana, ha più qualità dal punto di vista tecnico e una produzione offensiva leggermente più convincente (un assist in questa stagione, in media ha sempre segnato almeno un gol), senza però farne un grande costruttore di gioco negli ultimi metri. Sarà solo il terzo nazionale della Mauritania in Serie A.