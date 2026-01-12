TMW Union Brescia, per Lescano pronto un biennale. A lavoro per limare i dettagli con l'Avellino

Come già emerso, con Luigi Cuppone che appare diretto verso la Serie B (alla Virtus Entella), l'Union Brescia sta cercando di chiudere con l'Avellino la trattativa che porterà Facundo Lescano alla corte di mister Eugenio Corini: la trattativa, nei giorni scorsi, ha subito una forte accelerata, ma, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, non è stata ancora del tutto colmata la distanza tra offerta e richiesta. Non che manchi ottimismo per l'esito positivo della trattativa, ma sono ancora da limare alcuni dettagli. Che porteranno l'argentino a firmare un contratto biennale con il club lombardo, dove quindi arriverà a titolo definitivo, salvo ulteriori colpi di scena.

Attenzione però, non sarà solo Lescano un rinforzo per il reparto avanzato della Leonessa. La dirigenza, sempre stando a quanto raccolto dalla redazione, sta valutando anche l'acquisto di un altro attaccante di spessore, anche se sotto questo aspetto non c'è fretta, e si monitoreranno diverse situazioni che potrebbero emergere anche negli ultimi giorni di mercato. Che si preannunciano caldi.

Ricordiamo che la chiusura ufficiale delle operazioni della sessione invernale, è fissata alle ore 14:00 di lunedì 2 febbraio. Il tempo, quindi, non mancherà, soprattutto poi che sarà risolta la questione legata a Lescano.