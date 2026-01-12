TMW Entella, oggi le visite di Turicchia: arriva a titolo definitivo dalla Juve. Si stringe per Cuppone

La notizia era già nell'aria, ma adesso diventa realtà, perché la Virtus Entella è prossima a un annuncio per il reparto difensivo. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è stato definito l'accordo con la Juventus per il passaggio a Chiavari del terzino sinistro Riccardo Turicchia, che arriverà alla corte di patron Antonio Gozzi a titolo definitivo: nel tardo pomeriggio sono previste le visite mediche di rito, ed entro la giornata di domani anche l'annuncio dell'operazione conclusa.

Ma non si fermerà qui il calciomercato dei Diavoli Neri, che stanno anche cavalcando l'onda dell'entusiasmo che segue alla vittoria di sabato contro il Monza. Già da giorni abbiamo parlato dell'interesse del club per Luigi Cuppone dell'Audace Cerignola, e anche in questo senso son stati fatti passi in avanti, anche se per adesso non c'è il definitivo accordo tra le parti: c'è però ottimismo per la conclusione positiva della trattativa, che porterà in Serie B il calciatore per il quale si erano mosse anche Salernitana e Union Brescia.

Non resta quindi che attendere, ma saranno giorni piuttosto vivi per la dirigenza chiavarese.