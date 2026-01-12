Bernardo Silva in Italia a gennaio? Ecco in quali squadre potrebbe andare

"Dall'Inghilterra mi hanno detto che Bernardo Silva può arrivare in Serie A già a gennaio". Una vera e propria bomba di mercato, quella sganciata ieri sera da Paolo Di Canio dagli studi di Sky Sport, riguardante uno dei top player più qualitativi dell'intera Premier League.

Classe '94 (compirà 32 anni ad agosto), il portoghese continua ad essere un punto fermo del Manchester City di Pep Guardiola anche se a livello statistico il rendimento è calato rispetto agli anni scorsi. In stagione sono 28 le presenze fra tutte le competizioni, con 1 gol e 2 assist all'attivo.

L'ammissione di Di Canio non prevedeva squadre particolari, però. Anche se la spiegazione porta a capire qualcosa in più: "Pensiamo a squadre che giocano in quel modo lì, con quello stile", in riferimento al City. Un tipo di calcio che Luciano Spalletti sta cercando di inculcare alla sua Juventus, squadra che a più riprese ha tentato di corteggiare il portoghese senza però mai riuscire nell'intento. Pensi a intensità e viene in mente la Roma di Gian Piero Gasperini, col portoghese che potrebbe raccogliere l'eredità di Paulo Dybala. Ma pure all'Atalanta ora guidata da Raffaele Palladino. Il Napoli di Conte rientra in queste caratteristiche, ma dopo i dubbi su De Bruyne avrebbe senso un colpo nella stessa direzione? Difficilmente l'Inter col suo 3-5-2 puro potrebbe integrare il giocatore, mentre il Como per idea di gioco, ambizione e capacità di spesa potrebbe diventare uno scenario interessante. Anche perché il successivo commento di Di Canio porta lì: "Sull'ingaggio poi ti metti d'accordo se sei felici di andare in una città bellissima che ha intorno anche acqua, montagne e colline...".