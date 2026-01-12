TMW Reggiana, spunta Pezzella della Casertana per il centrocampo. Sarà sfida alla Virtus Entella

Possibile salto di categoria per il centrocampista Salvatore Pezzella attualmente in forza alla Casertana dove ha messo a referto due gol e due assist in 20 presenze di campionato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il centrale classe 2000 sarebbe finito nel mirino della Virtus Entella e della Reggiana, club che cercano un rinforzo in mezzo al campo in vista della seconda parte di stagione.

Si prospetta così un derby cadetto per un giocatore che ha assaporato la Serie B proprio con gli emiliani nel 2020/21 quando scese in campo in 22 occasioni e che vanta una grande esperienza in terza serie con oltre 100 presenze complessive fra Modena, Siena, Triestina, Avellino e Cavese.